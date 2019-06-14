قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت وسائل إعلام تركية عن قيام مستثمرين قطريين ببيع أصول تركية بقيمة مليارات الليرات خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2019.

وذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية أن أنشطة قطر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في بورصة اسطنبول «لفتت الأنظار»، فقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31%، فيما قال موقع «دنيا» التركي إن المستثمرين سحبوا 4.6 مليار ليرة (790 مليون دولار) من بورصة إسطنبول منذ ديسمبر لتخفيض ممتلكاتهم إلى 10.2 مليار ليرة.

يأتي ذلك الانسحاب المفاجئ رغم تعهد قطر، الحليف الإقليمي الرئيس لأنقرة، بزيادة استثماراتها في تركيا في ذروة أزمة العملة في الصيف الماضي.

وفي أغسطس، وافقت الدوحة على صفقة مبادلة عملات بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك المركزي التركي لمساعدة البلاد على دعم نظامها المالي.

وزار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أنقرة في أغسطس الماضي في توجه واضح لدعم تركيا، حيث تعهد بمبلغ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في البلاد، ولم تكن هناك أخبار عن المزيد من الاستثمارات من قبل الدوحة منذ صفقة التبادل.

وانخفضت الليرة بنسبة 28% مقابل الدولار العام الماضي بعد أن شعر المستثمرون بالقلق إزاء الاقتصاد المحموم والأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أميركي، انخفضت العملة بنسبة 9.1% أخرى في عام 2019.

وهبطت أزمة الليرة التركية، بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيس، خلال مايو الماضي، وسط ضعف حاد في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.