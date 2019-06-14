"ويكلي بليتز": "الدواعش" يدخلون أميركا بأموال "الحمدين" ودعم الإخوان

دينا محمود (لندن)

كشفت مجلة «ويكلي بليتز» الأميركية، واسعة الانتشار، النقاب عن أن تنظيماتٍ متشددةً ذات صلة بجماعة «الإخوان» الإرهابية، تنشط على الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، لمساعدة تنظيم «داعش» على تنفيذ مؤامرةٍ تستهدف إدخال عناصر تابعة له إلى أميركا عبر حدوده الجنوبية مع المكسيك.

وأكدت مصادر مطلعة، وفقاً لتقرير المجلة، أن «مئاتٍ» من الإرهابيين المنتمين لهذا التنظيم الدموي «دخلوا بالفعل إلى الأراضي الأميركية عبر مساراتٍ حدوديةٍ متعددةٍ»، وأن هؤلاء الأشخاص قد «تخفوا» تحت أسماء مستعارةٍ، حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع إلى أن يحين وقت تنفيذ الهجمات الإرهابية التي يخطط لها «داعش».

وأشارت «ويكلي بليتز» إلى أن الكشف عن هذا المخطط، الذي يستفيد فيه الإرهابيون من الأموال القطرية المشبوهة والجمعيات المرتبطة بـ «الإخوان» في الولايات المتحدة، جاء بعدما أماط منشقٌ عن «داعش» النقاب عن اعتزام التنظيم «استهداف النظام المالي الأميركي بهدف شل حركة الاقتصاد» الأكبر في العالم.

وقالت المجلة: إن الاعترافات المذهلة التي وردت على لسان هذا المنشق، جاءت ضمن مقابلةٍ أجراها معه باحثون في مؤسسةٍ معنيةٍ بتحليل شؤون الجماعات المتطرفة، تحمل اسم «المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف»، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وشدد خبراء مكافحة الإرهاب - الذين تحدثوا لـ «ويكلي بليتز» - على أن واضعي مخطط «داعش» في هذا الشأن، يسعون لاستغلال الانتشار الواسع لمنظماتٍ ذات صلة بالإخوان «بداخل الولايات المتحدة منذ عدة عقود، وهي المنظمات التي تتصل - كما يقول الخبراء - بـ «جماعاتٍ متشددةٍ متنوعةٍ» من بينها تنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية، أحد أبرز التنظيمات المسلحة المنبثقة عن «الإخوان».

وقال الخبراء الأميركيون: إن أصابع الاتهام تشير إلى تورط «نظام الحمدين» في توفير الموارد المالية اللازمة لمثل هذه المخططاتٍ. وأشاروا إلى أن الكثير من التقارير تفيد بأن «مليارات الدولارات تُستخدم من قبل دولٍ.. مثل قطر، لشراء دعم وسائل الإعلام الغربية» لتبييض السجل الأسود للنظام الحاكم في الدوحة من جهة، ومساعدته على اختراق المجتمعات في الدول الرئيسة في الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، من جهةٍ أخرى.

وبحسب تقرير «ويكلي بليتز»، سعت الجمعيات المتصلة بـ«الإخوان»- والتي تتظاهر بالانخراط في أنشطةٍ خيريةٍ في أميركا - إلى تكثيف محاولاتها في الآونة الأخيرة لخداع أجهزة إنفاذ القانون في هذا البلد. ومن بين الخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن، تعيين قاضٍ سابقٍ من بنجلاديش للإشراف على «تنفيذ أجندتها» في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات المتداولة في الأوساط الأمنية والاستخباراتية الأميركية، تفيد بأن هذا الرجل، ويُدعى سورندرا كومار سينها، «تولى على مدار سنوات تلقي مئات الآلاف من الدولارات (من قطر) وتوزيعها كذلك، بجانب تورطه في مساعدة المنضوين تحت لواء داعش على التسلل إلى الولايات المتحدة، عبر منافذ بريةٍ تارةً وجويةٍ تارةً أخرى». وأوضح أن سينها يعكف، في الوقت نفسه، على عقد اجتماعاتٍ مع عناصر متشددةٍ، تتخفى تحت ستار العمل الإعلامي والإغاثي، بينما يتظاهر البعض من هؤلاء بأنهم لاجئون قادمون من دولٍ في منطقة جنوب آسيا.

وافتضح أمر هذه الاجتماعات على يد «أبو هنريكي الكندي»، وهو منشقٌ عن «داعش» يحمل جنسيتيْ دولتيْ كندا وترينداد وتوباجو، كان قد أقر مؤخراً بأن هذا التنظيم الإرهابي - الذي يحظى بدعمٍ مستتر من جمعياتٍ تابعةٍ لـ«الإخوان» ومُمولة من قطر - يخطط «لشن هجوم على التراب الأميركي، عبر إرسال عملاء من سوريا عبر الحدود الجنوبية التي تفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك».

وكشف الإرهابي السابق عن أن المخطط يشمل تجنيد عددٍ آخر من مواطني ترينداد وتوباجو لدفعهم «للتسلل إلى الأراضي الأميركية من جهة الجنوب»، مُشيراً إلى أن عدد من انضموا لـ «داعش» من هذا البلد، يتراوح - وفقاً للتقديرات الأمنية - ما بين 35 إلى 400 مسلح متشدد، ما يجعل ذلك الأرخبيل من بين أكثر المناطق التي تشكل تربةً خصبةً لاستقطاب المتطرفين في النصف الغربي من العالم «بعدما كان في السابق بقعةً متعددة الثقافات» تسودها قيم التسامح.

وأبرزت «ويكلي بليتز» ما نشره التنظيم الإرهابي مؤخراً من دعواتٍ تحريضيةٍ للمتعاطفين معه من المقيمين في الغرب، لشن هجماتٍ على المدنيين هناك، وذلك في ظل تحذيراتٍ أطلقتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) من أن «داعش» أحرز بعض النجاح في تحقيق اختراقٍ في صفوف اللاجئين، وأنه يتبنى استراتيجيةً رسميةً تقوم على إخفاء عملائه وسط طالبي اللجوء، الذين يدخلون أوروبا والولايات المتحدة، قادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المجلة إلى أن هذه التحذيرات تؤكد ما هو واضحٌ للغرب منذ البداية بشأن أهداف داعش في ضوء مساعيه الدائبة للتسلل بكثافة إلى الدول الغربية الكبرى، عبر مواطن ضعفٍ من بينها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.