كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": الهجوم الإرهابي على بحر عمان ومطار أبها تطور مقلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الاعتداء على ناقلات في بحر عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير.

وأكد "قرقاش"، في تغريدة له، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، أنه على المجتمع الدولي التحرك لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وكتب "قرقاش": "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس. وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.