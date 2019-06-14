كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كباشي": القوات المسلحة السودانية هي "الضامن للثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، إن الوفد المفاوض باسم قوى الحرية والتغير "يجد صعوبة في إنزال الاتفاق على أنصارها على الأرض".

وأكد كباشي خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الخميس، أن القوات المسلحة هي "الضامن للثورة"، وأن قوى الحرية والتغيير "لا تمثل كل الشعب السوداني".

وأضاف أن القوات المسلحة وكافة القوى النظامية "ستعمل على نقل السلطات كاملة لحكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية لتؤسس مع المجلس العسكري لديمقراطية مستدامة، وذلك استجابة لمطالب الشعب السوداني".

وفي وقت سابق الخميس، أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، تناولت آخر التطورات على الساحة السودانية، ومسار المفاوضات مع قوى الاحتجاجات.