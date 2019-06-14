الطريق نحو “الكان”.. فوز صغير وغير مقنع لمصر على تنزانيا

تمكن المنتخب المصري لكرة القدم، البوم الخميس، من تحقيق انتصار على منتخب تنزانيا، بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، بمصر، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في أرض الفراعنة الأسبوع المقبل.

وبعد شوط أول متكافئ، وسلبي النتيجة والأداء، سيتمكن أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 64، بواسطة اللاعب أحمد المحمدي.

وتخوض مصر أمم إفريقيا في المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا، فيما تلعب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر والسنغال وكينيا.