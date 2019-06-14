النيابة العامة السودانية تتهم عمر البشير بالفساد المالي

أكدت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل، بعد ثلاثين عاما في السلطة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة، أنه “تم توجيه تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الاجنبي والثراء الحرام والمشبوه”.
وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، سابقا 4 محامين لتولي الدفاع عنه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير، أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
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