ساوثهامبتون الإنجليزي يتعاقد مع نجم المنتخب المالي

قال ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه تعاقد مع الجناح المالي موسى جنيبو لمدة أربع سنوات قادما من ستاندار لييج.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن ساوثامبتون دفع 14 مليون جنيه استرليني (17.78 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

ويصل جنيبو إلى ساوثامبتون بعد موسم رائع مع ستاندار لييج سجل خلاله 11 هدفا بجميع المسابقات وساعد فريقه في احتلال المركز الثالث بالدوري البلجيكي.

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وانضم جنيبو إلى تشكيلة مالي في كأس الأمم الافريقية وسيبدأ فترة الاعداد مع ناديه الجديد بعد البطولة التي تقام بين 21 يونيو حزيران و19 يوليو تموز في مصر.

وقال جنيبو ”إنه حلم أصبح حقيقة. ساوثامبتون ناد كبير وأنا سعيد جدا“.

وأضاف ”إنه مكان جيد من أجل التطور وسيساعدني في التقدم بمسيرتي حقا“.