تعديل حكومي قريب.. بوعيدة أكثر المرشحين إلى مغادرة حكومة العثماني

علمت «أخبار اليوم» أن رئاسة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في الصيد البحري، مجلس جهة كلميم واد نون، قد حسمت بتوافق بين جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة التي كان يقودها الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
وعكس إرادة الرئيس الموقوف، عبد الرحيم بوعيدة، الذي اشترط تقديم استقالته بعدم إشراك فريق بلفقيه في أي اتفاق لاحق، قبلت امباركة بوعيدة انضمام شقيقه، محمد بلفقيه، إلى عضوية المكتب، حيث ستقود الرئيسة الجديدة المجلس دون معارضة.
وإلى حدود كتابة هذه السطور، تنتظر الأطراف المتفقة صدور بلاغ عن وزارة الداخلية في الموضوع.
في هذا الصدد، أصبح التعديل الحكومي أمرا منظورا، بفعل تنافي منصب كاتبة الدولة مع رئاسة الجهة
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