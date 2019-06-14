بعد فضح “وسيط المملكة” للإدارات.. الخلفي: الإشكالية معقولة وسننفذ التوصيات

بعد فضح وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أمس الأربعاء، للإدارات العمومية، وتحدث عن عدم تفاعلها مع شكايات المواطنين، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة على انتقادات وسيط المملكة، وقال إن الإشكالية المطروحة “معقولة”.

وقال الخلفي خلال جوابه على سؤال صحافي في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، “بالمسبة شكايات الوسيط، نحن إزاء إشكالية، وسيعمل رئيس الحكومة على تسريع التفاعل الإيجابي للإدارة مع ما تحيله مؤسسة الوسيط من توصيات من أجل أجرأتها”.

وأضاف الخلفي، “لهذا، فإن الإشكالية التي جرى التعبير عنها من طرف المؤسسة، معقولة، وبالنسبة لنا سنعمل على تنفيذ التوصيات”.

وأوضح الوزير أن “الحكومة عملت على إرساء منظومة للشكايات، وهي ليست بديلة عن منظومة مؤسسة وسيط المملكة”.

Advertisements

ويرى الخلفي، أن “المؤسسات الدستورية تشكل عنصرا للدفع بالاستجابة إلى قضايا المواطنين وحل الإشكاليات المرتبطة بها”.

وكان بنعليلو، وسيط المملكة، قال أمس، خلال تقديم المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، إن هناك 587 توصية لازالت لدى المؤسسة، لم تجد طريقها للتنفيذ، مضيفا، “سنعمل على إيجاد حل للشكايات (التي تحولت إلى توصيات)، وذلك بالتنسيق مع الادارات المعنية”.

وأضاف المتحدث، “نحن لسنا مؤسسة إصدار التوصيات ولا القرارات، والمغاربة يجب أن يعرفوا ذلك، ونقول للإدارة نحن لسنا رقيب ولكن شريك لايجاد حلول للتظلمات”.

وشدد بنعليلو على أن المؤسسة “في مرحلة تغيير العلاقة مع الشركاء، ويجب أن نفعل اللجان الإدارية المشتركة مع الإدارات”.