فظيع.. شاب يعترف بقتل عشيقته الحامل ويتخلص من جثتها في غابة بمولاي بوسلهام

سلم شاب، نفسه للمصالح الأمنية، بتطوان، أول أمس الثلاثاء، بعد اعترفه بارتكاب جريمة قتل مروعة في حق فتاة كانت تربطه بها علاقة “غير شرعية” نتج عنها حمل.

وتعود فصول هذه القضية، إلى السبت الماضي، حينما دخل الشاب في مشدات كلامية مع مع عشيقته الحامل التي طالبته بعقد القران عليها، غير أنه رفض ذلك وطالبها بإسقاط الجنين، قبل أن يقوم بتسديد طعنات لاذعة في مناطق مختلفة من جسدها، وقام بدفن جثتها في إحدى الغابات المتواجدة بضواحي مدينة بوسلهام.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن الشاب فر إلى مدينة تطوان وظل مختبأ لمدة 3 أيام، لكن عذاب الضمير جعله يسلم نفسه إلى مفوضية الأمن، التي قامت بتوقيفه ونقله إلى المصالح الأمنية بمولاي بوسلهام، للتحقيق معه في ملابسات الحادث.