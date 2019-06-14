"ديسكو حلال" في السعودية يثير ضجة واسعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح ملهى ليلي شهير في الشرق الأوسط "وايت دبي" فرعا له في السعودية، باسم "وايت سعودي آرابيا"، في إشارة إلى تخفيف المملكة القيود التي تفرضها السعودية على الترفيه منذ سنين، ولكن بما يتسق مع الشريعة الإسلامية في البلاد، إذ لن يقدم الملهى خمورا، أو كما أسماه المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي "ديسكو حلال".

وقد أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقًا بشأن مقاطع مصورة عن افتتاح أول "ديسكو حلال" بالمملكة.

وقال مدير الاتصالات في آدمايند للضيافة سيرغي تراد، ، لـ"أسوشيتدبرس" إن الملهى، سيفتتح لمدة شهر وسيبدأ بعرض، اليوم الخميس، لفنان الآر آند بي الأميركي ني-يو.

وتابع تراد أن الزي سيكون "شبه رسمي"، ولن يطلب من النساء ارتداء أي عباءات كما هو شائع في البلاد.

والملهى يطل على الشاطئ في جدة، حيث لا تفرض الشواطئ الخاصة أزياء محددة صارمة على زائريها.

وأضاف تراد أن حساب الملهى الجديد على انستغرام اجتذب أكثر من 11 ألف متابع، لكنه أغلق سريعا بعد إبلاغ الرافضين له عنه.

وقد ضجت أمس الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع مصورة، تتحدث عن افتتاح أول ديسكو (ملهى ليلي) حلال بمدينة جدة، ما أثار جدلاً واسعًا عبر فيه مغردون عن استيائهم من الأمر، وبعضهم عبّر استهزائه كون الملهى لا يقدم كحولا كونه "حرام"، لكنه يسمح بالرقص.

ويقصد بـ"الملهى الحلال" وفق ما نقل بتلك المقاطع هو "عدم تقديم مشروبات كحولية أو ارتداء ملابس قصيرة"، مع اشتراط عدم التصوير أو دخول من هم دون 18 عامًا.

وأول تعقيب رسمي على الواقعة، كان من الهيئة العامة للترفيه، التي قالت إنها "فتحت تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل، الأربعاء لإحدى الفعاليات بمدينة جدة".

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وانتقد بعض المستخدمين تلوّن الهيئة، كون ردود فعلها تتناسب مع ردود فعل الجمهور، وليس عن قيم أو مبادئ تؤمن بها.

وأفادت في بيان عبر "تويتر": "بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة، فإن الفعالية مخالفة للإجراءات القانونية والنظامية المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة".

وأضافت أن ما جرى "كان بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى (لم تحددها) استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى غد الجمعة لارتكاب المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

ولم توضح الهيئة السعودية، طبيعة المخالفات الجسيمة، كما لم تتطرق لما أثير عن افتتاح أول "ديسكو حلال" بالسعودية.

وشدد على أنها "ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

والفعالية التي أثارت جدلاً، تتبع ملهى "وايت دبي" وهو ملهى ليلي مقره مدينة دبي الإماراتية، أعلن منظموها في تصريحات صحفية، فتح أبوابه ضمن مهرجان جدة السنوي.

وقد شهدت السعودية في الأشهر الأخيرة، سلسلة قرارات، ظهر فيها ملامح تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة حفلات غنائية.

وتخلت السعودية عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.