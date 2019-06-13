السعودية: سنتخذ تدابير عاجلة لردع المسؤول عن هجوم أبها الإرهابي

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقال: "بناء على تعليمات من حكومة بلادي.. أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019 ضرب صاروخ معاد أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث يعبر منها يوميا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة".

وأضاف "الهجوم أدى إلى إصابة 26 مسافرا مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم 3 نساء من الجنسية اليمنية والهندية والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخا من نوع كروز في الهجوم".

وتابع السفير المعلمي "تعمل السلطات في السعودية على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد امتلاك هذه المليشيا الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452".

Advertisements





وأردف قائلاً: "ستتخذ المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".

ودعا المعلمي في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن، صباح الأربعاء، إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال نتيجة المقذوف الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.

ولاقى العمل الإرهابي إدانات دولية وإقليمية وعربية بشكل واسع، كما طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بأهمية التصدي لإرهاب المليشيا الحوثية.