قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها تصعيد خطير يستدعي تحركا دوليا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الجمعة ، إن الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطور مقلق.
جوتيريس يدين حادث ناقلتي النفط بخليج عمان
وأضاف قرقاش في تغريدة له على تويتر، أن ماحدث تصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
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