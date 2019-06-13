موريتانيا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي بمقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصا، معربة عن "وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها".



وأصدرت وزارة الخارجية بيانا الخميس، أكدت فيه تضامنها ووقوفها التام بجانب السعودية في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها المحوري في المنطقة والعالم.





واستنكر البيان استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المنشآت المدنية والمناطق السكنية وترويع الأبرياء الآمنين، معتبرا أن ذلك "عمل في غاية الاستهتار بكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين".

واستهدفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بمقذوف مطار أبها السعودي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، وأدى لإصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.