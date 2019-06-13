إدانات هجوم خليج عمان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس الـ13 من يونيو/حزيران تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ومجلس الأمن يدين، وجلسة مغلقة بطلب أمريكي، وإحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال والثانية بنما، وإمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول، والسيسي يؤكد وقوف مصر الثابت في دعم الجيش الليبي ضد الإرهاب، والنيابة العامة السودانية توجه تهما بالفساد للبشير، وإيداع عبدالملك السلال الحبس المؤقت بتهم فساد.

أما في الاقتصاد فتطالعون وعود الدوحة الزائفة.. قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا، إنتاج النفط يواصل انهياره لأدنى مستوى منذ 19 عاما، انتهاكات نظام أردوغان مستمرة.. عمالة الأطفال في تركيا تتجاوز 2 مليون، و53.33 دولار للبرميل.. عقود الخام الأمريكي ترتفع أكثر من دولارين.

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وإلى الملاعب، ريبري مطلوب في الدوري الإنجليزي.

وفي الفن، بلقيس تفاجئ جمهورها بأغنية من تراث جازان في السعودية.

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