البنتاجون: هجمات إيران مستمرة وسندافع عن حركة الملاحة الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الخميس، أن هجمات إيران المستمرة وغير المبررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتعديا على حرية الملاحة في المياه الدولية.



وقال شاناهان إن الجيش الأمريكي سيدافع عن مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم، وسيحمي حركة التجارة والملاحة العالمية.

وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

واتهمت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو طهران بالتورط في الهجوم على الناقلتين، وأكدت أنها تبحث مع حلفائها كيفية حماية حركة الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي.