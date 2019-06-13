القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الخميس، أن هجمات إيران المستمرة وغير المبررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتعديا على حرية الملاحة في المياه الدولية.
وقال شاناهان إن الجيش الأمريكي سيدافع عن مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم، وسيحمي حركة التجارة والملاحة العالمية.
وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
واتهمت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو طهران بالتورط في الهجوم على الناقلتين، وأكدت أنها تبحث مع حلفائها كيفية حماية حركة الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: هجمات إيران مستمرة وسندافع عن حركة الملاحة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.