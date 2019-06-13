البحرين تدين الهجوم الإرهابي على ناقلتي نفط بخليج عمان

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، وأسفر عن وقوع انفجارات وحريق على متنهما.

وقالت، في بيان، إن الهجوم هو عمل عدائي متكرر ويحمل تهديداً خطيراً على أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وعلى الأمن والسلم الدوليين.

‏وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية الملاحة البحرية الدولية وتوفير الأمن الضروري لحركة النقل في ممرات الطاقة بالمنطقة.

وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وكل من يقف وراءها ويدعمها، صوتا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.

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وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.





وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، تعليقا على الحادث "تم إطلاع الرئيس على الهجوم.. الحكومة الأمريكية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف".

ولقي الحادث إدانات دولية وإقليمية، حيث طالبت ألمانيا بإجراء تحقيق شامل وموسع، كما أكدت الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل مزيدا من التصعيد.



بدورها أكدت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو" أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.