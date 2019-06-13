مؤسسة حقوقية تدعو لوقف انتهاكات الحوثي ضد الأطفال

طالبت مؤسسة حقوقية، الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصارم ضد انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل بلا هوادة استخدام الأطفال وتجنيدهم في النزاع المسلح القائم في اليمن.

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وأوضحت ماعت -في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"- أن أعداد الأطفال المجندين في مليشيا الحوثي تتزايد بشكل كبير، وأن الإحصائيات تشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتجنيد ما بين 23 و25 ألف طفل، ليتم الزج بهم في العمليات القتالية بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل.

وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي من عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، ما يؤدي إلى حصد أرواح المئات من الأطفال اليمنيين.

يشار إلى أن العالم يحتفل في مثل هذا اليوم 12 يونيو/حزيران من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهو اليوم الذي خصصته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

ويجمع هذا اليوم الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، حيث لا يزال 152 مليون طفل منخرطين في ظاهرة عمل الأطفال، التي توجد في جميع القطاعات تقريبا، إلا أن 7 من كل 10 أطفال يعملون بقطاع الزراعة.