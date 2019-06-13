صحيفة إسرائيلية: إصابة مبنى في سديروت بصاروخ أطلق من غزة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إصابة مبنى في سديروت جنوب إسرائيل بصاروخ أطلق من قطاع غزة مساء الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن صاروخا أطلق من غزة أصاب مبنى في "سديروت" دون وقوع إصابات.

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن الصاروخ أصاب مبنى عاما يعود لمؤسسة دينية يهودية في سديروت دون وقوع إصابات، بينما تعرض المبنى لأضرار طفيفة.

وقبيل ذلك أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة أطلقت بعد حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء التطور رغم حديث مصادر فلسطينية عن قرار اتخذته الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة.





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ووفق المصادر؛ فإن القرار جاء بناء على اتصالات إقليمية لاحتواء أي تصعيد، والدفع باتجاه تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالتهدئة مقابل تخفيف الحصار.

والليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.

وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في تجمع أشكول في غلاف قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، غارة على جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.





وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن طائرات إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية بمنطقة "كرم أبومعمر" شرقي مدينة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية في مجمع عسكري تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية الليلة الماضية.