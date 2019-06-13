الان تتابع عادل الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران. وأضاف: “لا سبب للتشكيك في تقييم واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان”.

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