وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا ستدافع عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: “رغم أننا لا نسعى للدخول في صراع، إلا أن قواتنا ستدافع عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم وسنحمي حركة التجارة والملاحة العالمية”.

وأضاف “نشيد بشجاعة طاقم السفينة “يو.إس.إس ينبريدج” في إنقاذ طاقم ناقلة النفط التي رفعت علم بنما بعد الهجوم في #بحر_عمان”.