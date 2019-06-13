الان تتابع “ترامب” يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:30 م, 13 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز ستغادر موقعها بعد حوالي أسبوعين. وأضاف في مؤتمر صحفي: “إدارتي تقدم خدمات غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة”.

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