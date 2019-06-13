مقتدى الصدر يدين القصف التركي للحدود العراقية ويطالب بغداد بحفظ سيادة العراق

استنكر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، القصف التركي للأراضي العراقية، و”إن كان وفق اتفاقيات هزيلة لا معنى لها”.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية وإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه.