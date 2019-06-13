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الان تتابع مقتدى الصدر يدين القصف التركي للحدود العراقية ويطالب بغداد بحفظ سيادة العراق والان مع التفاصيل
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استنكر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، القصف التركي للأراضي العراقية، و”إن كان وفق اتفاقيات هزيلة لا معنى لها”.
وقال في تغريدة على “تويتر”، إن على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية وإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه.
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