عريضة وقع عليها مليون شخص تطالب السلطات الإيرانية بإطلاق سراح حقوقية

طالبت عريضة وقع عليها أكثر من مليون شخص من مئتي دولة حول العالم، بإطلاق سراح الناشطة والمحامية الإيرانية نسرين ستودة المعتقلة في سجون إيران، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية .

وأفادت الإذاعة الألمانية، في تقرير نشره موقعها الناطق بالفارسية، يوم الخميس، بأن ”العفو الدولية طالبت في عريضة وقع عليها أكثر من مليون شخص من مئتي دولة حول العالم بإطلاق سراح ستودة، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على احتجاز الناشطة الإيرانية في السجن“.

ولفتت العفو الدولية، في تقرير لها، إلى أن العريضة، بعد أن وصل عدد موقعيها إلى مليون و188 ألفًا و381 شخصًا، سوف يتم إرسالها بدءًا من يوم الخميس إلى مكاتب تمثيل الجمهورية الإسلامية في مختلف دول العالم للإفراج عن الناشطة المحتجزة.

وأدينت نسرين ستودة (55 عامًا) في وقت سابق بتهمة ”المشاركة في احتجاجات ضد الأمن القومي“، وسنتين لإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي، وحكمت بالسجن لمدة 5 أعوام.

ونالت ستودة جائزة ”ساخاروف“ لحرية الفكر والتعبير من قبل البرلمان الأوروبي تقديرًا لنضالها ضد قمع النظام للمواطنين، لا سيما الفتيات، لكنها لم تحضر استلام الجائزة بسبب منعها من السفر.