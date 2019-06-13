وقالت شركة ”كوكوكا سانجيو“ للشحن المشغلة للناقلة المتضررة، إن جميع أفراد الطاقم وعددهم 21 فلبينيًا فروا على متن قارب نجاة، وتم إنقاذهم في البداية بواسطة سفينة هولندية كانت متجهة إلى دولة الإمارات.
وبحسب وكالة الأناضول، ذكر المدير التنفيذي للشركة ميشيو يوب أن أفراد الطاقم في الوقت الراهن على متن سفينة حربية أمريكية، وأن أحدهم تلقى علاجًا إثر إصابة لحقت به خلال الهجمات.
وتعرضت ناقلة الكيماويات ”كوكوكا كاريدغس“ لهجوم، بينما كانت تمر عبر مضيق هرمز في طريقها إلى سنغافورة وتايلاند لتوصيل شحنة من الميثانول.
وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء ”جاسك“ الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة اليابانية تعلن عن إنقاذ كافة طاقم ناقلتها التي تعرضت لهجوم في بحر عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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