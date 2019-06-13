الفالح: السعودية ستتخذ الإجراءات لحماية مياهها وموانئها

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مساء الخميس، ان السعودية ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها، وذلك على خلفية إستهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان .

وقال الفالح في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن أن الاعتداء استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم .

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

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واتهمت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".

وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.