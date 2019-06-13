عاجل : السعودية تخاطب مجلس الأمن بشأن الهجوم الحوثي على مطار أبها

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مطار أبها، أمس الأربعاء، واسفر عن جرح 26 مدنياً .
وقال مراسل قناة العربية الإخبارية، أن السعودية أبلغت مجلس الامن في رسالتها، أنها التحقيقات في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة .
وأشارت الرسالة إلى إعتراف ميليشيا الحوثي بمسؤوليتهم عن إستهداف مطار أبها .. مؤكدة أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية .
ولفتت الرسالة إلى أن المملكة والتحالف ستضمنان حماية المدنيين ومحاسبة الجناة وفقا للقانون ومحاسبة الجناة وفقا للقانون الإنساني الدولي .
وتطرقت رسالة السعودية إلى دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية .. مشيرة إلى أن هذا الدعم يعتبر خرق للقرارات الدولية .
وجاء في الرسالة السعودية لمجلس الأمن أن النظام الإيراني يواصل دعم الإعمال الإرهابية العابرة للحدود
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