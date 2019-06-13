واشنطن تتشاور مع حلفائها حول كيفية حماية الملاحة بعد هجوم على ناقلتين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (رويترز) قال مسؤولان كبيران في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها عدة خيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد الهجوم على ناقلتين ألقت واشنطن مسؤوليته على إيران. قال مسؤولان كبيران في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها عدة خيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد الهجوم على ناقلتين ألقت واشنطن مسؤوليته على إيران. وقال المسؤولان لمجموعة صغيرة من الصحفيين بشرط عدم نشر اسميهما إن الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من عدم تعطيل حركة التجارة الدولية.



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