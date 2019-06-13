شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المجلس العسكري يُقر بفض الاعتصام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي مساء اليوم (الخميس) بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو في عملية شابتها «بعض الاخطاء والانحرافات» وتسبّبت

بمقتل العشرات، مشيراً إلى أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام، وأن التحقيق في ذلك انتهى وأن النتائج ستعلن بعد غدٍ (السبت).

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وقال كباشي للصحافيين: إنّ «المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام (...) ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الاخطاء والانحرافات حدثت».

وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.

من جهته أكد عضو المجلس العسكري ياسر العطا أن هناك اجماع في المجلس على تشكيل مجلس حكم انتقالي يشارك فيه المدنيون، محذراً من مخطط أجنبي يسعى إلى أثارة الفوضى في السودان.