شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جلال آباد) أسفر هجوم انتحاري استهدف تمركزاً أمنياً اليوم (الخميس) في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 آخرين، وفقاً لما أعلنه مسؤولون. أسفر هجوم انتحاري استهدف تمركزاً أمنياً اليوم (الخميس) في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 آخرين، وفقاً لما أعلنه مسؤولون. وتبنى الذراع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي الاعتداء، الذي نفّذه مسلح.



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