شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجتمع في الجولان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

أعلن مكتب رئاسة وزراء إسرائيل اليوم (الخميس) ان مجلس الوزراء سيجتمع الأحد القادم في هضبة الجولان المحتلة، للتصويت على تسمية مستوطنة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان ترمب اعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

ولا تعترف الأمم المتحدة بضم إسرائيل للجولان وتعتبرها قوة احتلال.