شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: من المبكر جداً «التفكير» في اتفاق مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أنّه من المبكر جداً «حتّى مجرّد التفكير» بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرّغم من تزايد حدّة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني.

وقال ترمب إنّه وإذ يثمّن مهمّة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس (الأربعاء) إلا أنّه من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتّفاق، هم ليسوا مستعدّين، ولا نحن أيضاً.