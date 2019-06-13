شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجوم في خليج عُمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.



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