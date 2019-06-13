شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية: لا يمكن بقاء «الملالي» على قيد الحياة دون إثارة البلبلة والحروب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين، على حادثتي استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان اليوم (الخميس) والقصف الصاروخي الذي استهدف مطار «أبها» المدني، أمس (الأربعاء)، بأن هذه الأعمال تثبت مرة أخرى أن نظام الملالي في إيران لا يمكن بقائه على على قيد الحياة دون أن يفرض القمع في الداخل الإيراني، وتصدير الإرهاب وإذكاء الحروب خارج إيران.

وقال بأن تزامن تفجير الناقلتين مع لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي برئيس الوزراء الياباني، وبعد يومين من زيارة وزير الخارجية الألماني لإيران، يؤكد أن الجولات الدبلوماسية والوساطة مع هذا النظام العائد إلى القرون الوسطى ليس له فائدة، بل يشجع على تنفيذه لنواياه الإرهابية والإجرامية. فنظام الملالي لا يعرف إلا لغة الصرامة والحزم.

واضاف: الادعاء القائل بأن تزامن زيارة رئيس الوزراء الياباني لإيران مع استهداف الناقلات، يقلل من احتمال تورط نظام الملالي في هذه الجريمة، هو خدعة وتضليل سخيف، فنظام الملالي هو نظام أراد خلال زيارة رئيس النظام حسن روحاني لسويسرا والنمسا في العام الماضي، تفجير مؤتمر حاشد للإيرانيين في باريس، وهو ماتم الكشف عنه وإحباطه.

وتابع: كما أن الهجوم على الناقلات التجارية وسائر التصرفات العدوانية لنظام الملالي في المنطقة تؤكد مرة أخرى حقيقه أن الخيار الوحيد لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يكمن في إسقاط هذا النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية. وأي خيار أقل من ذلك، سيزيد من عمق الأزمة الإيرانية والتوتر في المنطقة بشكل عام.