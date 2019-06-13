شكرا لقرائتكم الأسطول الأميركي الخامس: تلقينا ندائي استغاثة في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأسطول الخامس في الجيش الأميركي أنه تلقى رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لاعتداء الخميس في خليج عمان.

وجاء في بيان للأسطول الخامس: "قوات البحرية الأميركية في المنطقة تلقت ندائي استغاثة منفصلين في تمام الساعة 6:12 و7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي".

وتابع البيان: "القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية تلقت نداءين من "ام في فرونت التير" M/V Front Altair و"ام في كوكوكا كوراجيس" M/V Kokuka Courageous اللتين كانتا في المياه الدولية في خليج عمان".

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وأضاف البيان أن سفينة "يو اس اس باينبريدج" USS Bainbridge (DDG 96) كانت في محيط السفينتين وقدمت المساعدة الفورية لسفينة "ام في كوكوكا كوراجيس".

وأكد البيان أنه تم إنقاذ 21 بحاراً كانوا قد أخلوا سفينة "ام في كوكوكا كوراجيس"، وقد تم إيوائهم على متن السفينة الأميركية.

كما ذكر البيان أن سفينة عسكرية أميركية أخرى من نوع "بي 8" P-8 تقدم بدورها المساعدة في هذا السياق.