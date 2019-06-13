الرواية الباكستانية حول تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
على خلفية استهداف الناقلتان النفطيتان.. اعلنت المصادر المحلية الباكستانية عن سماعها لدوي الانفجارات وكذلك فإنه في اللحظات السابقة قامت حاملتي النفط العملاقتين المذكورتين بالاعلان عن أنهما قد تعرّضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلّة على بحر عُمان.
ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها في القيام بتلك العمليات
وقد أعلنت المصادر المحلية في سلطنة عُمان صباح اليوم سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان.
وطبقاً للتحقيقات الجارية فإنه قد تم استهداف ناقلتي نفط.
وقد أعلنت الأنباء التكميلية بأن هاتين الناقلتين كانتا من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج العربي
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