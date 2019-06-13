تحريك أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو اعتبارا من السبت المقبل

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلنت وزارة النقل، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيو منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

وجاء ذلك في بيان لها، الخميس، موضحاً مميزات وأسعار الخط الجديد لمترو الأنفاق وخطة تحريك الأسعار :

الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة.

وأوضحت أن مسافة الرحلة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة، وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، لافتةً إلى أن هذا الوقت سيتضاعف في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة/ نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

وأضافت شركة المترو ، أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها مصعدين كهربائيين واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والأخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف، وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً، وذلك تيسيرًا وتسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق.

وأن المحطات بها أيضًا ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقي المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الإشتراكات، وكذلك (16) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاثة، بالإضافة إلى شاشات تبين لمشتري التذكرة عدد المحطات وثمن التذكرة، و شاشات متواجدة على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.

والتعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكافة المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 % ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %، ) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

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وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخط الأول والثانى لم يتم المساس بها ، اما أصحاب اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث تصبح كالتالى:

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما اقرب:

• 16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيه بدلاً من 420 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلا من 7 جنيه

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55% على ان يصبح سعر الاشتراك 270 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرش بدلا من 10 جنيه.

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40% على ان يصبح سعر الاشتراك 360 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيه

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما اقرب.

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على ان يصبح سعر الاشتراك 630 جنيه بدلاً من 1260 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلا من 7 جنيه.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على ان يصبح سعر الأشتراك 760 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرش بدلا من 10 جنيه.

• أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على ان يصبح سعر الأشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرش بدلا من 10 جنيه

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.