الجيش يفجر قذيقة من مخلفات الحرب في لبعا

عثرت دورية من مخابرات الجنوب مكتب امن جزين، عصر اليوم على قذيقة من مخلفات الحرب في منطقة لبعا قضاء جزين وعمل فوج الهندسة في الجيش على تفجيرها في ارضها.
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