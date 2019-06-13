أيمن جمعة ردا على مؤتمر السيد: "Numbase" من رواد قطاع خدمات الإتصالات بالعالم

لفت المهندس ​أيمن جمعة​ إلى أنّه "وَرد في المؤتمر الصحفي للنائب ​جميل السيد​ عن ​قطاع الإتصالات​، بعض المغالطات بحقّنا الّتي نتمنّى أن تكون على سبيل الخطأ وليست متعمّدة لأغراض سياسيّة"‪.

وأوضح في بيان، أنّه "جاء في المعلومات الّتي قدّمها السيد أنّ خدمة النغمات تملكها شركة أيمن جمعة، وهي معلومة خاطئة جملةً و تفصيلًا"، مبيّنًا أنّ "في موضوع احتكار قطاع الخدمات من 3 شركات، فهذه أيضًا غير دقيقة، إذ انّ "Numbase" هي من أولى الشركات العاملة في هذا القطاع في ​لبنان​، ولديها أقلّ عدد من الخدمات غير الحصريّة في أيّ من عقودها، وأقلّ مدخول من بين الشركات أو الأشخاص الّذين ذكرهم السيد".

وشدّد جمعة على أنّ "مجموعة "Numbase" الّتي يملكها أيمن زكريا جمعة تفتخر بأنّها من روّاد قطاع خدمات الإتصالات في العالم وتعمل في ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​ وآسيا و​أوروبا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، كونها مساهمة بشركات تكنولوجيا معروفة عالميًّا".

وأكّد أنّ "الشركة تفتخر بأنّها تقدّم كلّ خدماتها في كلّ الدول الّتي تعمل بها وفق المعايير المتّبعة عالميًّا لجهة الشفافية وجودة الخدمة وهامش الأرباح المعقول، وفي كثير من الأحيان الخسارة كأي مشروع، إذ تتطلّب خدماتنا الكثير من مصاريف التشغيل وحقوق المحتويات والتقنيات، وتتبع المعايير ذاتها في كلّ عقودها في لبنان والعالم لجهة نسبة تقاسم الواردات‪،‬ الّتي لم تكن يومًا 80% كما ورد في المؤتمر الصحفي، وتتحمّل كلفة التشغيل والإدارة والمحتويات والإستثمار".

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وركّز على أنّ "لعلّ أكثر ما تفتخر به المجموعة أنّها كانت قد أرسلت في عام 2017 رسالة إلى ​وزارة الإتصالات​ وشركتي "ألفا" و"تاتش" تطلب منهم تعيين مدقّقين عالميين للخدمات، وأنّها تتيح للشركتين بموجب تلك الرسالة الولوج إلى كلّ خدماتها من تاريخ إطلاقها لتفادي الأحكام الجماعيّة على القطاع في المستقبل، كما حصل اليوم في هذا المؤتمر الصحفي".

كما أعلن جمعة أنّ "أبوابنا كانت وما زالت دائمًا مفتوحة للإعلام للإستيضاح عن أيّ من الخدمات الّتي نقدّمها بكلّ فخر وبإسمنا في أكثر من 20 دولة".