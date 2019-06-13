مراد: بذكرى مجزرة إهدن نقف بإجلال أمام تضحيات آل فرنجية بسبيل وحدة الوطن

ركّز وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ذكرى مجزرة إهدن، نقف بإجلال أمام تضحيات "آل فرنجية" الكرام في سبيل وحدة هذا الوطن وعروبته. لروح المرحوم ​طوني فرنجية​ وعائلته السلام، ولرئيس "تيار المردة" الصديق ​سليمان فرنجية​ ونجله النائب العزيز طوني كلّ المحبّة".

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