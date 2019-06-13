الشيخ حمود استقبل القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​، استقبل في مكتبه في صيدا وفدا موسعا من "​القوى الاسلامية​" في ​مخيم عين الحلوة​ ضم: ​الشيخ جمال خطاب​، الشيخ ​ابو شريف عقل​ والشيخ ابو طارق السعدي وعددا من المسؤولين، حيث دار الحديث حول اوضاع المخيم بشكل عام، و​الاتصالات​ المستمرة لتثبيت الامن في المخيم والتخفيف من معاناة اهله.

كما استقبل سماحته في مكتبه في ​بيروت​ الشيخ خدايار الناصري موفدا من آية الله ابو الفضل الطباطبائي الاشكذري ممثل مكتب السيد القائد الخامنئي في دمشق، وجرى الحديث حول الاوضاع العامة ومواجهة المخططات الاميركية الصهيونية في المنطقة.

واجرى سماحته اتصالا بالنائب ​قاسم هاشم​ للاستفهام عن الوضع الامني في شبعا بعد الجريمة التي استهدفت الشيخ محمد جرار المسؤول في ​الجماعة الاسلامية​.