نصرالله: لا يجب تحميل التلاميذ خطأ غيرهم وكان يفترض السماح لهم بإجراء الإمتحانات

شدّد النائب ​محمد نصرالله​ على أنّه "إذا قدّمت المدرسة الأوراق اللازمة المتعلّقة ب​الإمتحانات الرسمية​، ولكن حصل عللا سبيل المثال خطأ من قبل موظّف أو مكتب في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، عندها المسؤولية تقع على عاتق هذا لالشخص. فليتحمّل كلّ مخطئ مسؤوليّته".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كان الحري بالوزارة أن تأخذ قرارًا بإجراء الامتحانات للتلاميذ الـ1700، لأنّ لا علاقة لهم بما حصل، ولا يجب أن يتحمّلوا خطأً ارتكبه سواهم".