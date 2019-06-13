شدّد النائب محمد نصرالله على أنّه "إذا قدّمت المدرسة الأوراق اللازمة المتعلّقة بالإمتحانات الرسمية، ولكن حصل عللا سبيل المثال خطأ من قبل موظّف أو مكتب في وزارة التربية والتعليم العالي، عندها المسؤولية تقع على عاتق هذا لالشخص. فليتحمّل كلّ مخطئ مسؤوليّته".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كان الحري بالوزارة أن تأخذ قرارًا بإجراء الامتحانات للتلاميذ الـ1700، لأنّ لا علاقة لهم بما حصل، ولا يجب أن يتحمّلوا خطأً ارتكبه سواهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله: لا يجب تحميل التلاميذ خطأ غيرهم وكان يفترض السماح لهم بإجراء الإمتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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