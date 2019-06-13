شهيب: حققنا قسما اساسيا من مطالب اساتذة الجامعة

أشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نجحنا في الاجتماع مع وزير المالية ​علي حسن خليل​ ورئيسة ​لجنة التربية النيابية​ ​بهية الحريري​ في تحقيق قسم اساسي من مطالب اساتذة الجامعة، وسنتابع كوزارة تربية مع رئيس الجامعة ​فؤاد أيوب​ ورئيس رابطة ​الاساتذة​ لتحقيق بقية المطالب المحقة".

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