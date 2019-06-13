أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " كل ما يُحكى عن ضغوط تُمارَس على ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ غير صحيح والحلول المطروحة تراعي الجميع ونعيد ونؤكّد أنّ همّنا الأساسي هو ​الطلاب​، وتم الأخذ بمعظم هواجس الاساتذة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: الكلام عن ضغوط على رابطة الاساتذة المتفرغين باللبنانية غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.