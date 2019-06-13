خارجية العراق دانت استهداف ناقلتي النفط: نرفض التصعيد بالمنطقة وندعو لحل الأزمات سلميا

دانت ​وزارة الخارجية العراقية​ "الهجوم الّذي استهدف مطار أبها المدني في ​السعودية​، وكذلك ما تعرّضت له الناقلتان اللتان أبحرت إحداهما من السعودية والأُخرى من ​الإمارات​". وأكّدت في بيان، "الموقف العراقي بالوقوف ضدّ أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، والدعوة إلى حلّ الأزمات بالطرق السلميّة ورفض أسلوب تجويع الشعوب والمسّ بأمنها والتدخّل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء إلى ​طاولة الحوار​ الّتي لا بديل لها لإحلال الأمن والاستقرار في منطقتنا".

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