وزارة الدفاع التركية نفت التنسيق مع روسيا لقصف مواقع "إرهابيين" بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "الخبر الّذي تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص قصف القوات الجوية الروسية، بناء على الإحداثيّات الّتي تقدّمها تركيا، مواقع "الإرهابيين" في سوريا الّذين يشنّون هجمات على نقاط المراقبة التركية، عار من الصحة".
وكان قد أفادت بأنّ "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعرب عن انزعاجه لنظيره وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، خلال اتصال هاتفي، من أسلوب الرسالة الأخيرة الّتي وجّهها إليه، والنهج الّذي لا يتماشى مع روح التحالف".
وأكّدت أنّ "الاتصال شهد طرح الآراء والطلبات المتبادلة في مواضيع التعاون الدفاعي والأمني الثنائي بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، بما فيها مقاتلات "إف-35".
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