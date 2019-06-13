إنفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الوثبة والشعلة في بغداد

أفادت قناة "الميادين" بإنفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الوثبة والشعلة في العاصمة العراقية بغداج وفق المعلومات الأولية وأنباء عن وقوع قتلى.
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