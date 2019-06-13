كالن: نعترض على إقامة دولة إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ان "تركيا حريصة على أن تكون عضواً فعالاً في حلف الناتو"، مشددا على ان "الوجود التركي في المناطق الحدودية سيتواصل طالما استمرت التهديدات".
وأشار كالن إلى انه "نعترض على إقامة دولة إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا، ونتابع الأوضاع في سوريا عن كثب".
وشدد على انه "نحرص على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة دون التخلي عن سيادتنا".
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