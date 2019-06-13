كالن: نعترض على إقامة دولة إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا

أكد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم كالن​ ان "​تركيا​ حريصة على أن تكون عضواً فعالاً في حلف ​الناتو​"، مشددا على ان "الوجود التركي في المناطق الحدودية سيتواصل طالما استمرت التهديدات".

وأشار كالن إلى انه "نعترض على إقامة دولة إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا، ونتابع الأوضاع في ​سوريا​ عن كثب".

وشدد على انه "نحرص على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة دون التخلي عن سيادتنا".