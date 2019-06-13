خارجية قطر تدين الهجمات على ناقلتي النفط "بغض النظر" عمن يقف وراءها

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​ الهجمات على ناقلتي ​النفط​ "بغض النظر" عمن يقف وراءها.

يذكر أن السلطات البحرية النروجية أعلنت تعرض ناقلة ​النفط​ "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" في بحر عُمان بين ​الإمارات​ و​إيران​ وسمعت ثلاثة ​انفجارات​ على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف ​سفينة​ أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها، مشيرة إلى أن النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالى 110 ألف طن فيما وصلت فرق الإغاثة إليها، داعية ​السفن​ النروجية لتوخي "اليقظة والحذر الشديدين" في المنطقة.