خارجية قطر تدين الهجمات على ناقلتي النفط "بغض النظر" عمن يقف وراءها

دانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات على ناقلتي النفط "بغض النظر" عمن يقف وراءها.
يذكر أن السلطات البحرية النروجية أعلنت تعرض ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.
كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها، مشيرة إلى أن النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالى 110 ألف طن فيما وصلت فرق الإغاثة إليها، داعية السفن النروجية لتوخي "اليقظة والحذر الشديدين" في المنطقة.
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