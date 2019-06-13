ترامب أعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لمنصبها نهاية الشهر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "بعد 3 اعوام ونصف العام، ستغادر المتحدثة باسم "البيت الأبيض" سارة ساندرز الرائعة البيت الأبيض في نهاية الشهر، وستتوجّه إلى ولاية غرايت ستايت في ولاية أركنساس".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ساندرز هي شخص مميّز جدًا ولديها مواهب استثنائيّة، وقامت بعمل رائع"، معربًا عن أمله أن "تقرّر الترشح لمنصب حاكم أركنساس". وتوجّه إليها قائللًا: "شكرًا لك على عملك الجيّد".
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